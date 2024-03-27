Haberler Voleybol İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-78

İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-78

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3. maçında İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 20:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-78

Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi İzmit Belediyespor'da 21 sayı kaydeden Khaalia Hillsman oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

SALON: Kocaeli Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

MEHMET KAVAN YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6

1'İNCİ PERİYOT: 15-16

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarları çok üzülecek...
İmamoğlu 'yıpratma' operasyonuna başladı! Ekremci medyada "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberleri: ABB'deki akçeli işler ifşa oldu
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Halkbank şampiyon!
Cesur kadın Eda Erdem
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor?
AÖF VİZE SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim 2. Dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom yarı finalde! Cimbom yarı finalde! 20:06
Halkbank şampiyon! Halkbank şampiyon! 19:40
Beşiktaş BOA evinde mağlup! Beşiktaş BOA evinde mağlup! 18:37
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları! 18:33
Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi! Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi! 18:13
Cimbom'a durmak yok! Cimbom'a durmak yok! 17:53
Daha Eski
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 17:13
Mertens'ten emeklilik açıklaması! Mertens'ten emeklilik açıklaması! 17:08
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 16:50
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 16:20
Beşiktaş'tan genç futbolculara sosyal medya semineri! Beşiktaş'tan genç futbolculara sosyal medya semineri! 15:58
"Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç" "Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç" 15:30