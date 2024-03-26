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Halkbank 3 - 1 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek, finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 21:10
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Halkbank 3 - 1 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi.

Halkbank, rakibini 3-1 yenerek finale yükseldi ve Arkas Spor'un rakibi oldu.

Arkas Spor - Halkbank finali 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

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