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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Conegliano’ya konuk olacak

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz VakıfBank, çeyrek final rövanşında 29 Şubat Perşembe günü İtalyan takımı Imoco Congeliano'ya konuk olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:53
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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Conegliano’ya konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın İtalyan takımı Imoco Congeliano ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Maçta Portekizli Vitor Alexandre Goncalves ve İsrailli Roy Bensimon hakem ikilisi görev yapacak.

İlk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilen VakıfBank, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanması halinde turu geçen taraf altın set sonunda belli olacak. İtalyan ekibinin her türlü galibiyeti veya en az 2 set kazanması durumunda ise sarı-siyahlılar Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

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