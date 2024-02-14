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Fenerbahçe Opet'in Almanya'daki CEV Şampiyonlar Ligi maçı kapalı gişe oynanacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının biletleri kısa sürede tükendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:26
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Fenerbahçe Opet'in Almanya'daki CEV Şampiyonlar Ligi maçı kapalı gişe oynanacak

Fenerbahçe Opet'in Allianz MTV Stuttgart ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının biletleri kısa sürede tükendi. Almanya'daki müsabaka kapalı gişe oynanacak.

Alman basınında yer alan haberde, taraftarların gelecek hafta oynanacak Allianz MTV Stuttgart-Fenerbahçe Opet karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği ve biletlerin satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendiği belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Stuttgart Genel Direktörü Aurel Irion, "Bu elbette harika ama böyle bir talep bekliyorduk. Taraftarlarımızın Şampiyonlar Ligi için heyecanlı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz MTV Stuttgart, maçlarını yaklaşık 2 bin 250 kişilik kapasiteye sahip SCHARRena'da oynuyor.

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