VakıfBank 3 - 0 PGE Rysice (MAÇ SONUCU - ÖZET) | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Polonya temsilcisi PGE Rysice takımını 3-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan temsilcimiz, adını çeyrek finale yazdırdı.
Hakemler: Dejan Rogic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, (Ayça Aykaç, Busa, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Van Aalen, Bahar Akbay)
PGE Rysice: Obiala, Wenerska, Kalandedze, Jurczyk, Orvosova, Coneo, (Szczyglowska, Makarowska, Szalagowska, Kowalska, Kubas)
Setler: 25-12, 25-18, 25-23
Süre: 71 dakika (20, 23, 28)