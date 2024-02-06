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Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Grupa Azoty ZAKSA'yı ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Halkbank play-off rövanşında Polonya temsilcisi Grupa Azoty ZAKSA'yı konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:27
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Halkbank CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Grupa Azoty ZAKSA'yı ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Maçta hakemler Rumen Paul Catalin Szabo-Alexi ve Portekiz'den Pedro Lopes Pinto görev alacak.

Rakibine deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenilen Halkbank, Ankara'daki maçtan 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla galip ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Başkent temsilcisinin 3-2'lik galibiyeti halinde ise altın set oynanacak.

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