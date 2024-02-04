Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lider Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY DAİKİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı 4 Şubat Pazar günü saat 17:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE