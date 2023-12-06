Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet 3 - 0 Postdam (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 3 - 0 Postdam (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Postdam'ı konuk eden Fenerbahçe Opet, rakbini 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 21:04
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Fenerbahçe Opet 3 - 0 Postdam (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı sahasında 25-13, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında 11 Ocak'ta Slovenya'nın Calcit Kamnik ile deplasmanda karşılaşacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Benone Visan, Fabrice Collados

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Ana Cristina, Ada Germen (L), Fetisova, Meryem Boz

SC POTSDAM: Morrissette, Lazaro, Kokkonen, Dokic, Taubner, Kiss, Wong-Orantes (L), Buterez

SETLER: 25-13, 25-19, 25-15

SÜRE: 66 dakika (18', 21', 27')

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