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Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, 6 Aralık Çarşamba günü Alman temsilcisi Potsdam'ı konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:18
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Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında 6 Aralık Çarşamba günü Almanya temsilcisi Potsdam'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.

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