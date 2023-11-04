Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Opet derbisinde fair-play örneği!

Sultanlar Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti. Mücadeleye, sarı-lacivertlilerin yıldız pasör çaprazı Stysiak damga vurgu. Magdalena Stysiak, Galatasaray derbisinde skor 23-22 Fenerbahçe lehineyken 'Top benden çıktı' dedi ve sayı Galatasaray'a verildi. Stysiak, bu olayın ardından 2 sayı aldı ve seti takımına kazandırdı.

Maçın başhakemi Stysiak'a yeşil kart göstererek destek verdi.

YEŞİL KART NEDİR?

Uygulama kapsamında oyun içinde gerçekleşen hatalarda, silsileye bakılmaksızın Görüntülü Değerlendirme Sistemi'ne (GDS) gidilmeden önce takım mensuplarının, hatanın tespit edilmesinde hakemlere yardımcı olmak amacıyla yapacakları beyanlarda karşılaşmanın başhakemi tarafından Yeşil Kart ile ödüllendirileceklerdir.