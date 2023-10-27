Fenerbahçe maçı ders oldu! Önlem için makine aldılar

Milliyet'in haberine göre, İtalya'nın önde gelen voleybol takımı Imoco Conegliano antrenmanlarda yeni bir sisteme geçti. Servis atan makineyi oyuncuları üzerinde kulanan İtalyan ekibi, geçen sezon Fenerbahçe maçında Arina ve Vargas'ı durduramamıştı. Imoco kulübünden makine ile ilgili Vargas ve Arina itirafı geldi.

100 KM/H İLE SERVİS ATAN MAKİNE

Imoco Conegliano, liberolarına yarım saatte 200 kez, farklı spinlerle, ortalama 100 km/h hızında smaç servis atan makineyle antrenman yaptırmaya başladı. Makinenin üreticisi Rossano Bertocco, Arina ve Vargas'ın servisleri üzerine çalıştıklarını; fakat bunu tekrarla yapabilmenin zor olduğunu söyledi.

'ARINA VE VARGAS ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Rossano Bertocco, "Dakikada yaklaşık on top atıyorsunuz ve parametreleri her oyuncunun servis atışını simüle edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Palaverde'de Monica De Gennaro ve Anna Bardaro'yu Egonu ve Antropova'nın servisleriyle yarım saatte 200 şutluk seanslarla test ettik. Bu arada Arina Fedorovtseva ve Melissa Vargas üzerinde çalışıyoruz ancak onların servislerini tekrarlamak kolay değil. Kadın maçlarında bile fiziksellik ve hız arttı ve karşılama seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Hızlı vuruş için 100 km/s hıza ulaşabilirsiniz'' dedi.

İtalya Süper Kupa için bir tahmin sorulduğunda Bertocco, "Hem Santarelli hem de Gaspari ile çalıştım: ikisi de maçların hazırlanmasında titizler. O zaman Haak ve Egonu onu yere yatırmaya karar verirse kimse onları durduramaz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE ELENMİŞTİ

Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İmoco Conegliano'yu elemişti. İlk maçta 3-0'lık galibiyet elde eden Fenerbahçe Opet, ikinci maçta 2-0'ı yakaladıktan sonra rotasyonlu kadroya dönmüştü. Rövanşı 3-2 kaybetse bile adını yarı finale yazdıran ekip sarı-lacivertliler olmuştu.

ARINA VE VARGAS'TAN 10 ACE

Fenerbahçe Opet'te ilk maçta Arina Fedorovtseva 19 sayı, Ana Cristina 16 sayı ve Melissa Vargas 17 sayı ile galibiyetin mimarları olmuşlardı. Arina 4 ve Vargas 2 ace ile servis performansı sergilemişti.