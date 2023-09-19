Sultanlar’ın hedefi 3’te 3

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında bugün Peru'yla karşı karşıya gelecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, 07.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", gruptaki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Millilerde hedef Peru'yu da geçerek 3'te 3 yapmak...

FİLEYE SPONSOR

Gıda takviyeleri alanında Türkiye'nin liderlerinden olan Solgar, Voleybol Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Solgar, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin ana sponsoru oldu.