Haberler Voleybol Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor. Avrupa ekibi İsveç ile karşılaşacak olan Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanlar'nın maçına dair tüm detaylar merak ediliyor ve sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Türkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:50
Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Mİlli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında Avrupa ekibi İsveç ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İsveç maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

  • 20 Ağustos Pazar: Türkiye-Azerbaycan (TSİ 21.00)
  • 21 Ağustos Pazartesi: Çekya-Türkiye (TSİ 18.00)
  • 23 Ağustos Çarşamba: Yunanistan-Türkiye (TSİ 18.00)
  • 24 Ağustos Perşembe: Türkiye-Almanya (TSİ 21.00)
ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Popstar Mehtap’ın inanılmaz değişimi olay oldu! Mehtap Yılmaz başka biri gibi oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti!
CHP'de kavga bitmez! Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'a karşı harekete geçtiler
Chelsea'nın yıldızı F.Bahçe'ye! O tarih ortaya çıktı
G.Saray'da rota İngiltere! Bir yıldız daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
30. POMEM sınav giriş belgesi 2023
Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta?
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi 2023
2023/ALES-2 ne zaman, saat kaçta, salona son giriş saati kaç?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wataru Endo Liverpool'da! Wataru Endo Liverpool'da! 15:41
Transfer resmen KAP'a bildirildi! Transfer resmen KAP'a bildirildi! 15:09
Rashica Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı! Rashica Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı! 15:00
30. POMEM sınav giriş belgesi 2023 30. POMEM sınav giriş belgesi 2023 14:59
Oğlunun son durumunu açıkladı! Oğlunun son durumunu açıkladı! 14:53
Aslan'ın teklifi ortaya çıktı! Aslan'ın teklifi ortaya çıktı! 14:48
Daha Eski
Metz - Marsilya maçı hangi kanalda? Metz - Marsilya maçı hangi kanalda? 10:49
PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine ceza! PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine ceza! 10:56
TFF'ye bildirildi! Cengiz ve Fred... TFF'ye bildirildi! Cengiz ve Fred... 11:28
Nenad Bjelica G.Saray deplasmanında ilk peşinde Nenad Bjelica G.Saray deplasmanında ilk peşinde 11:47
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! 11:51
Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu! Adem Büyük'ün yeni takımı belli oldu! 12:11