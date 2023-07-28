Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın, Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.
Pasörler: Elif Şahin, Cansu Özbay
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu, İlkin Aydın
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek. "Filenin Sultanları", grup maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.