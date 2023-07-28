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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:40
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın, Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Pasörler: Elif Şahin, Cansu Özbay

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu, İlkin Aydın

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Orta oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek. "Filenin Sultanları", grup maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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