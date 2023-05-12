Haberler Voleybol Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi finali ve Paola Egonu yorumu!

Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi finali ve Paola Egonu yorumu!

Vakıfbank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi finali öncesi karşılaşma hakkında ve Paolo Egonu'nun ayrılması ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:04
Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi finali ve Paola Egonu yorumu!

Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, 20 Mayıs Cumartesi günü CEC Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Vakıfbank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, İtalya'da yayım yapan Corriere Torino'ya açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Süper Finallerin hayranı değilim. Final Four, final havasını hissetmek için daha iyi bir yol. Tek bir maçta her şey mümkün olabiliyor. Dünyanın en iyileri arasında yer alan Maja Ognjenovic ve Tijana Boskovic gibi iki oyuncuya sahipler. İtalyanların tatmin olacağı harika bir karşılaşma olacak."

Paola Egonu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Guidetti, "Burada kendisini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Onu tutamadık ve bundan dolayı üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var. Egonu gelişme arzusu olan mütevazı bir kız." ifadelerini kullandı.

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