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Eczacıbaşı Dynavit ligi lider bitirdi!

Son dakika spor haberleri... Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde konuğu olduğu İlbank'ı 3-0 yenerek normal sezonu lider tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:26
Eczacıbaşı Dynavit ligi lider bitirdi!

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi son hafta maçında İlbank'ı 25-15, 25-23 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti. Aldığı 16 sayıyla Samanta Fabris karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran genç libero Aybüke Özel, "Kazandığımız için mutluyuz. Normal sezonu kayıpsız tamamladık Bütün bir sezon boyunca hem Avrupa'da hem de ligde oldukça özverili çalıştık ve çalışmalarımıza aynı özenle de devam ediyoruz. Play-off'lar için oldukça motive ve heyecanlıyız. Ligde gösterdiğimiz performansı play-off etabında da sürdürmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı bugünkü galibiyetten ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Ayşin Koşar, Engin Duman
İlbank: Tuğçe, Melda, Sude, Aysun, Ecesu, Eylül, Sinem (L), Ayşin, Azra Sena
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Yasemin, Fabris, Yaprak, Beyza, Aybüke (L)
Setler: 15-25, 23-25, 20-25
Süre: 70 dakika (24,24,22)


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