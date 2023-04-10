Develi’den kritik zafer

Efeler Ligi'nin 25'inci haftasında Develi Belediyespor evinde Hekimoğlu Bursa engelini 3-0'la geçmeyi başardı. Kayseri temsilcisi, 25-18, 25-15 ve 25-22'lik set skorlarıyla galibiyete uzanan taraf oldu. Develi'nin ligdeki 5. zaferini aldığı karşılaşma sonunda konuk ekip de 16'ncı yenilgisini yaşamış oldu.
EfelerLigi'nin 25'inci haftasında Develi Belediyespor evinde Hekimoğlu Bursa engelini 3-0'la geçmeyi başardı. Kayseri temsilcisi, 25-18, 25-15 ve 25-22'lik set skorlarıyla galibiyete uzanan taraf oldu. Develi'nin ligdeki 5. zaferini aldığı karşılaşma sonunda konuk ekip de 16'ncı yenilgisini yaşamış oldu.