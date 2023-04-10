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Develi’den kritik zafer

Efeler Ligi'nin 25'inci haftasında Develi Belediyespor evinde Hekimoğlu Bursa engelini 3-0'la geçmeyi başardı. Kayseri temsilcisi, 25-18, 25-15 ve 25-22'lik set skorlarıyla galibiyete uzanan taraf oldu. Develi'nin ligdeki 5. zaferini aldığı karşılaşma sonunda konuk ekip de 16'ncı yenilgisini yaşamış oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Develi’den kritik zafer
Efeler Ligi'nin 25'inci haftasında Develi Belediyespor evinde Hekimoğlu Bursa engelini 3-0'la geçmeyi başardı. Kayseri temsilcisi, 25-18, 25-15 ve 25-22'lik set skorlarıyla galibiyete uzanan taraf oldu. Develi'nin ligdeki 5. zaferini aldığı karşılaşma sonunda konuk ekip de 16'ncı yenilgisini yaşamış oldu.
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