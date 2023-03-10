Haberler Voleybol Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0 - Halkbank: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0 - Halkbank: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile Halkbank karşı karşıya geldi. Mücadeleden Halkbank 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 18:48
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0 - Halkbank: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cavalcante, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Jaeschke, Serhat Coşkun)

Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Jaeschke)

Setler: 19-25, 22-25, 14-25

Süre: 74 dakika (25, 28, 21)

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