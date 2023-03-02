Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit Boskovic'in sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı Dynavit Boskovic'in sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberi: Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, sekiz yıldır turuncu-lacivertli formayı giyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 13:22
Eczacıbaşı Dynavit Boskovic'in sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan, "Kulübümüzün bir sembolü haline gelen Tijana Boskovic ile sekizinci yılımızı tamamladık ve önümüzdeki dönem için de birlikte devam kararı aldık. Kendisi dünyanın en değerli ve özel voleybolcularından biri. Tijana ile önümüzdeki dönemde de devam ediyor olmamız bizleri çok mutlu ediyor. Umuyoruz ki birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder ve birçok şampiyonluğun altına birlikte imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Attığı imza sonrasında Boskovic de şunları söyledi:

"Eczacıbaşı ile yolculuğumun devam etmesinden dolayı çok mutluyum. Tüm isteklerimizi yerine getirmek ve en büyük kupaları kazanmak için çok büyük bir arzum var. Bu ekibe inanıyorum ve başarı için hep birlikte, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyorum."

DİĞER
Ünlü oyuncu Sarp Apak: Tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var!
Çekmeköy'de akılalmaz soygun: Güvenlik kameralarına an be an yansıdı
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı mı aldı?
F.Bahçe transferi 10'unla kapatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vakıfbank Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı finalde!
YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balotelli Süper Lig devine geliyor! Balotelli Süper Lig devine geliyor! 12:58
Trabzonspor - Ümraniyespor maçının biletleri satışta Trabzonspor - Ümraniyespor maçının biletleri satışta 12:57
G.Saray ile İstanbulspor yardım maçına çıkacak G.Saray ile İstanbulspor yardım maçına çıkacak 12:34
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı mı aldı? Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı mı aldı? 12:21
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı 12:19
Real Madrid - Barcelona canlı izle! Real Madrid - Barcelona canlı izle! 12:15
Daha Eski
G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı 11:45
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 11:32
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü 11:27
Keçiörengücü'nden kaleye takviye! Keçiörengücü'nden kaleye takviye! 11:22
İcardi'ye yeni talip! İcardi'ye yeni talip! 11:21
Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! 11:20