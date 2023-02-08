Haberler Voleybol Grupa Azoty Chemik 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Grupa Azoty Chemik 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 23:04
Grupa Azoty Chemik 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanan maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İlk seti 28-26 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, sonraki setleri 25-18, 25-23 ve 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, grubu lider bitirdi ve bir üst tura yükseldi.

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