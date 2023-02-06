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Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında kaldı!

Son dakika haberleri... Türkiye'yi sarsan deprem sonrası endişelendiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:20
Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında kaldı!

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.

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