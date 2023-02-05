Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet-VakıfBank: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Fenerbahçe Opet-VakıfBank: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Voleybolda nefesleri kesen derbi maçı sonuçlandı. Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 13. galibiyetini aldı. VakıfBank ise 2. yenilgisini yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 15:29
Fenerbahçe Opet-VakıfBank: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 13. galibiyetini aldı. VakıfBank ise 2. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, setin başında VakıfBank'ın hücumda üst üste yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve 4-0 öne geçti. Ogbogu ile sayı üreten VakıfBank'a Vargas ve Vuchkova ile yanıt veren sarı-lacivertli takım, molaya 11-5 önde girdi. Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan konuk takım, skoru 14-14'e getirdi. Kalan bölümde Vargas'ın skorer oyunuyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne oldu. Molaya 11-7 üstün giren Fenerbahçe Opet, bloklarda VakıfBank'a üstünlük sağladı. Fedorovtseva'nın sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 2-0 yaptı.

Çekişmeli geçen üçüncü sete tempolu başlayan VakıfBank, Egonu ve Bajema'nın sayılarıyla skoru 16-10'a getirdi. Mücadeleyi bırakmayan ve toparlanan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas'ın ürettiği sayılarla 24-22 öne geçti. Karşılıklı sayıların üretildiği ve büyük bir heyecana sahne olan kalan bölümde daha az hata yapan ve Vargas ile etkili olan Fenerbahçe, seti 33-31, müsabakayı da 3-0 kazandı.

DİĞER
RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a olay kutlama! Merve Boluğur göndermesi ortalığı yıktı geçti pasta detayı bomba
Altay'a Inter kancası! Transfer şartı...
İstanbulspor'dan kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray zorlandı: 3-2
Halkbank'tan set yok
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Kar yağışı...
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (6 Şubat kar tatili)
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Günün transfer bombası! Torreira'yı takibe aldı Günün transfer bombası! Torreira'yı takibe aldı 15:14
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Ayrılık... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Ayrılık... 14:35
Inter - Milan maçı saat kaçta? Inter - Milan maçı saat kaçta? 14:24
Fiorentina - Bologna maçı saat kaçta? Fiorentina - Bologna maçı saat kaçta? 14:20
Torino - Udinese maçı saat kaçta? Torino - Udinese maçı saat kaçta? 14:16
Spezia - Napoli maçı saat kaçta? Spezia - Napoli maçı saat kaçta? 14:13
Daha Eski
Derbide hava nasıl olacak? İşte yanıtı Derbide hava nasıl olacak? İşte yanıtı 14:11
Hamsik'ten Avcı'ya mesaj var! Hamsik'ten Avcı'ya mesaj var! 13:34
İşte Atilla Karaoğlan'ın F.Bahçe karnesi! İşte Atilla Karaoğlan'ın F.Bahçe karnesi! 13:28
Barcelona - Sevilla maçı saat kaçta? Barcelona - Sevilla maçı saat kaçta? 12:49
Real Sociedad - Valladolid maçı saat kaçta? Real Sociedad - Valladolid maçı saat kaçta? 12:36
Fırtına'da ayrılık! Kiralanıyor Fırtına'da ayrılık! Kiralanıyor 12:33