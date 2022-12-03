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Fenerbahçe HDI Sigorta 2-3 Halkbank (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Halkbank F.Bahçe'yi devirdi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta sahasında Halkbank'ı ağırladı. Müsabakayı konuk takım 3-2 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 22:07
Fenerbahçe HDI Sigorta 2-3 Halkbank (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Halkbank F.Bahçe'yi devirdi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Emre Savaş, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)

Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Nimir, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi)

Setler: 25-22, 18-25, 25-23, 21-25, 10-15

Süre: 146 dakika (31, 29, 36, 31, 19)

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