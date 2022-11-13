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Galatasaray HDI Sigorta - Sigorta Shop: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Sigorta Shop karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:57
Galatasaray HDI Sigorta - Sigorta Shop: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi (Gizem Güreşen, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural, Nazlı Eda Kafkas)

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk, Pelin Eroktay, Ayça İsmailçebioğlu, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-18, 23-25, 25-20, 25-9

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