Galatasaray HDI Sigorta - Sigorta Shop: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi (Gizem Güreşen, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural, Nazlı Eda Kafkas)
Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk, Pelin Eroktay, Ayça İsmailçebioğlu, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-18, 23-25, 25-20, 25-9