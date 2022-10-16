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TÜRŞAD Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD'a konuk oldu. Mücadele, ev sahibi TÜRŞAD'ın setlerde 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 18:51
TÜRŞAD Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Maç sonunda açıklama yapan TÜRŞAD Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, çok çekişmeli bir mücadele olduğunu söyledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Efeler Ligi'ne uzanan bir serüven sonucunda önemli bir yol katettiklerini ifade eden Köstekçi, şöyle konuştu:

"İlçemizin ve ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak takımımız, bugün Türkiye'nin en büyüklerinden Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe yöneticilerini, oyuncularını ve taraftarlarını en güzel şekilde ağırladık. Takımımıza, teknik heyetimize, protokol üyelerine ve özellikle seyircimize teşekkür ediyorum. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. İnşallah önümüzdeki maçları alarak yolumuza devam edeceğiz."

Maçı, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastas ve Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir de izledi.

Maç sonunda taraftarlar, halay çekerek galibiyeti kutladı.

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