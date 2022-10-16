Haberler Voleybol En anlamlı şampiyonluk

En anlamlı şampiyonluk

G. Saray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğindeki turnuvanın finalinde Vakıfbank'ı 25- 18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek şampiyon oldu. Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
En anlamlı şampiyonluk
G. Saray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğindeki turnuvanın finalinde Vakıfbank'ı 25- 18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek şampiyon oldu. Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu'ndan G.Saray yönetimine bomba iddia! "Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur"
İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi!
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursa BŞB seriye bağladı
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:20
Daha Eski
Alman devinin radarına girdi! Alman devinin radarına girdi! 00:20
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:18
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i 00:02
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! 23:49
Bursa BŞB seriye bağladı Bursa BŞB seriye bağladı 23:45
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor Efeler Ligi’nde perde kapanıyor 23:44