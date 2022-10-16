En anlamlı şampiyonluk

G. Saray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğindeki turnuvanın finalinde Vakıfbank'ı 25- 18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek şampiyon oldu. Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.
G. Saray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Muhammet Görken Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğindeki turnuvanın finalinde Vakıfbank'ı 25- 18, 26-28, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek şampiyon oldu. Voleybol emektarı, MSA hastası Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvada elde edilen bilet geliri, Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.