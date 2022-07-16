Haberler Voleybol 🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE | Türkiye - İtalya saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye yarı final voleybol maçı

🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE | Türkiye - İtalya saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye yarı final voleybol maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ndeki performansıyla nefes kesmeye devam ediyor! Yarı final maçında İtalya ile mücadele edecek Filenin Sultanları, Tayland'ın ardından İtalya'ya karşı da galibiyet kazanarak finale adını yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler ise 'Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Türkiye - İtalya karşılaşmasının detayları!

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:10
🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE | Türkiye - İtalya saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye yarı final voleybol maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda İtalya ile yarı final müsabakasına 16 Temmuz akşamı çıkacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda oynanacak Türkiye - İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

🏐TÜRKİYE - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yemişliği var... 'Karabiberim' İlknur Soydaş yıllara meydan okuyan güzelliği ile plajın gözdesi oldu!
Galatasaray'a Diagne piyangosu! Transfer oyuncuya kaldı...
Flaş transfer sözleri! "Teklif aldım"
Kartal'dan transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Filede bugün 3’te 3 aşkına
PİKA SENDROMU NEDİR? | Pika sendromu belirtileri neler, neden olur? Pika sendromunun tedavisi var mı? Besin olmayan maddeleri yiyenler dikkat!
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
ZOR ÖLÜM 4 KONUSU NEDİR?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE ⚽GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI İZLE 12:49
📺TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE 📺TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI İZLE 12:38
🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE 🏐TÜRKİYE İTALYA MAÇI İZLE 12:30
OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman? OH Leuven - Leicester City maçı ne zaman? 12:25
Flaş transfer sözleri! "Teklif aldım" Flaş transfer sözleri! "Teklif aldım" 12:02
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor 11:44
Daha Eski
Marsilya - Norwich maçı ne zaman? Marsilya - Norwich maçı ne zaman? 11:23
Kartal'dan transfer harekatı! Kartal'dan transfer harekatı! 11:15
İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam İtalyan ekibi F.Bahçe'ye teklifini yaptı! İşte önerilen rakam 11:12
Leipzig - Southampton maçı ne zaman? Leipzig - Southampton maçı ne zaman? 11:00
Tottenham - Sevilla maçı ne zaman? Tottenham - Sevilla maçı ne zaman? 10:23
Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler Yönetim harekete geçti! İki yıldızı bitirecekler 10:21