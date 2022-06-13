Bursa’da şenlik günü

Bursa'da Mini Voleybol Şenliği düzenlendi. 710 sporcu ve 69 takımın katılımıyla yapılan Mini Voleybol Şenliği'ne Cengiz Göllü Voleybol Salonu, Çekirge Spor Salonu, Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Mini voleybol sahalarında yapılan şenliğe, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da katıldı.

UNUTULMAZ BİR GÜN OLDU

Katılımın son derece yüksek olduğu Mini Voleybol Şenliği'nde yerini alan minik sporcular aileleriyle birlikte voleybol sayesinde unutulmaz bir gün yaşadılar. Kazananın voleybol olduğu şenlikte katılan tüm voleybolculara sertifika verildi. Federasyon bu etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini verdi.