Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Filenin Sultanları zorlu karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaşıyor.

TÜRKİYE – İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında bugün İtalya'yı ağırlıyor. Saat 18.30'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GUIDETTI: ASIL HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI!

Tüm yaz boyunca yoğun bir programı olan millilerin başantrenörü Giovanni Guidetti, asıl hedeflerinin Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde, 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

PROGRAM

BUGÜN

18.30 Türkiye-İtalya

3 HAZİRAN CUMA

19.00 Türkiye-Çin

4 HAZİRAN CUMARTESİ

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 HAZİRAN PAZAR

19.00 Türkiye-Belçika