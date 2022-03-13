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THY uçuyor

Sarıyer Belediye’yi konuk eden Türk Hava Yolları rahat bir zafer kazandı. 25-21, 25-17 ve 25-15’lik set sonuçlarıyla ligdeki 18. galibiyetini elde etti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
THY uçuyor
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları ile Sarıyer Belediye karşı karşıya geldi. İstanbu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf Türk Hava Yolları oldu. Hücumda istediği performansı ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, savunmada da rakibine karşı koyduğu seti 25-21 öde geçti. Türk Hava Yolları bu sonuçla setlerde durumu 1-0 yaptı.
İKİNCİ sette daha iyi bir oyun ortaya koyan Türk Hava Yolları, 25-17'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Gardı iyice düşen Sarıyer Belediye karşısında son seti de 25-15'lik üstünlükle tamamlayarak mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligin iddialı ekiplerinden olan Türk Hava Yolları, bu sonuçla 18. galibiyetini aldı. Sarıyer Belediye ise 16. mağlubiyetini yaşadı.
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