Fenerbahçe Opet PTT'yi 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 19-25, 19-25 ve 20-25'lik setlerle kazanan Sarı Melekler 6. galibiyetini elde etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk
PTT: Campos, İlayda Uçak, Çağla Erdem, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Dilşad Kavas Nur, Merve Tanyel)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Buse Ünal)
Setler: 19-25, 19-25, 20-15
Süre: 81 dakika (26, 28, 27)