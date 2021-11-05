Fenerbahçe Opet PTT'yi 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı 19-25, 19-25 ve 20-25'lik setlerle kazanan Sarı Melekler 6. galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

PTT: Campos, İlayda Uçak, Çağla Erdem, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Dilşad Kavas Nur, Merve Tanyel)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Buse Ünal)

Setler: 19-25, 19-25, 20-15

Süre: 81 dakika (26, 28, 27)