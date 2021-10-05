Spor haberleri | Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı!

Vakıfbank çatısı altında bulunmak, altyapısından yetişip oynamak beni ayrıcalıklı ve gururlu hissettiriyor. Böyle sürekli Vakıfbank'ı övüyormuşuz gibi oluyor ama kulüp gerçekten çok özel, çok farklı, çok aile gibi. Çok mutluyum, çok gururluyum burada olduğum için. Kulüpte beşinci sezonumu geçireceğim. Umarım çok büyük başarılara tekrar imza atabiliriz.

'AYRILMA DÜŞÜNCEM YOK'

Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberleri ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum.

"UMARIM GÖZDE ABLA GİBİ FORMAMI ASTIRIRIM"

Senin formanı da Gözde Kırdar gibi bir gün salona asılmış halde görür müyüz? sorusuna milli yıldız şu yanıtı verdi; Bunu kim istemez ki! Gözde Abla gibi efsanevi bir ismin yanına formasını astırmayı herkes ister. Umarım ben de böyle bir şeyi başarabilirim.