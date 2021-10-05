Spor haberleri | Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı!

"KIZ KARDEŞLERİMLE AYNI TAKIMDA OYNMAYI ÇOK İSTERİM"
Vakıfbank altyapısında oynayan kız kardeşleriyle ilgili Güneş; "Aslında onlarla aynı takımda oynamayı çok isterim. Aynı takımda oynamak nasıl bir his, tahmin bile edemiyorum. Takım arkadaşlarım da benim kardeşim tabii ki. Ancak aynı kandan olmak ve aynı şey için mücadele ediyor olmak çok farklı bir şey olsa gerek. Umarım çok yakın zamanda onlarla aynı takımda oynar ve aynı zafer hedeflerine koşabiliriz. Çok isterim." ifadelerini kullandı.
"DURMAKSIZIN DEVAM EDİYORUZ"
Milli takım ve Vakıfbank, çok farklı heyecanlar. Birisinde Türk bayrağı için savaşıyoruz. Ötekisi Vakıfbank ailesi için çok farklı yerlere adımızı yazdırmak için savaşıyoruz. Durmaksızın sezona devam ediyoruz. Çok farklı yerlerde, çok farklı takım arkadaşlarıyla mücadele ettiğimiz için aslında bize ara vermiş gibi oluyor. Milli takımdan dönerken 10 gün bir ara verdik. Bu ara sonrası yeni hedeflere odaklanmaya başladık. Ortam değişikliği bizim motivasyonumuzu değiştiriyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor ama bunun üstesinden geliyoruz.
"EN SEVDİĞİM YER MILANO!"
Türkiye dışında dünyada olmaktan en çok keyif aldığın yer neresiydi? -İtalya, Milano! / En sevdiğin yemek hangisi oldu Milano'da? -Makarna. / En sevdiğin tatlı? -San Sebastian. / Son okuğun kitap hangisiydi? -Serkan Karaismailoğlu'ndan Pia Mater. / Favori Türk şarkıcın, grubun? -Madrigal. / Son izlediğin dizi/film hangisi? -A Star is Born. 85. kez izledim herhalde. En sevdiğim film.