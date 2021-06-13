Erenhan Can Sorgun’da

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, 21 yaşındaki smaçör Erenhan Can'ı kadrosuna kattı. Halkbank altyapısında yetişen 2.02 m boyundaki genç oyuncu, kariyerinde Sungurlu Belediye, Arhavi Voleybol ve Şanlıurfa BBSK gibi takımlarda da görev yapmıştı.

BUSE PTT'DE

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT Spor, yeni sezon öncesinde son imzasını attırdı. Başkent ekibi son olarak Beylikdüzü Voleybol İhtisas forması giyen 1997 doğumlu libero, Buse Kaygısız'ı kadrosuna kattı. Voleybola 2005'te Koç Spor Kulübü'nde başlayan Buse, daha sonra G.Saray, Beşiktaş, Yeşilyurt, Sarıyer gibi takımların formasını giymişti.