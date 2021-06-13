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Erenhan Can Sorgun’da

ekiplerinden , 21 yaşındaki smaçör Erenhan Can'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Erenhan Can Sorgun’da

ekiplerinden , 21 yaşındaki smaçör Erenhan Can'ı kadrosuna kattı. Halkbank altyapısında yetişen 2.02 m boyundaki genç oyuncu, kariyerinde , ve Şanlıurfa BBSK gibi takımlarda da görev yapmıştı.

BUSE PTT'DE
MİSLİ.COM ekiplerinden , yeni sezon öncesinde son imzasını attırdı. Başkent ekibi son olarak Beylikdüzü Voleybol İhtisas forması giyen 1997 doğumlu libero, Buse Kaygısız'ı kadrosuna kattı. Voleybola 2005'te Koç Spor Kulübü'nde başlayan Buse, daha sonra G.Saray, Beşiktaş, Yeşilyurt, Sarıyer gibi takımların formasını giymişti.

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