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Son dakika spor haberleri: CEV Şampiyonlar Ligi'ni ikinci tamamladı

finalinde , 'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı 2. tamamladı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştiremedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:52 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:35
Son dakika spor haberleri: Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'ni ikinci tamamladı

Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi 'yu 3-2 mağlup oldu.

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanan Süper Final'de VakıfBank, Carraro Imoco ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan İtalyan ekibi, turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştiremedi.

Salon: AGSM Forum

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Carraro Imoco: Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Caravello, Adams)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Gizem Örge)

Setler: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12

Süre: 146 dakika (31, 32, 31, 31, 21 )

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