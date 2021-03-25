Şampiyon Yeşilyurt

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:36Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi zafer... Temsilcimiz, CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Finalin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği CSM Volei Alba'yı Burhan Felek'teki rövanşta da aynı sonuçla geçen Yeşilyurt, kupanın sahibi oldu. 25-17, 25-17 ve 25-12'lik setlerle rakibine şans tanımayan ekibimiz, tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Bu zaferi hak ettiklerini söyleyen baş antrenörü Kamil Söz, "Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. En başından bu yana mücadeleleriyle bu şampiyonluğu istediklerini gösterdiler ve hedefe ulaştılar. İnanıyorum ki, bu şampiyonluk başlangıç olacak. Başarımıza yenilerini de ekleyeceğiz" sözlerini sarfetti.