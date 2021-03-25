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Şampiyon

’nde ’yı deviren temsilcimiz, rakibine set bile vermedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:36 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Şampiyon Yeşilyurt
'ndan tarihi zafer... Temsilcimiz, 'nda şampiyonluğunu ilan etti. Finalin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği CSM 'yı 'teki rövanşta da aynı sonuçla geçen , kupanın sahibi oldu. 25-17, 25-17 ve 25-12'lik setlerle rakibine şans tanımayan ekibimiz, tarihinde ilk defa 'na ulaştı. Bu zaferi hak ettiklerini söyleyen baş antrenörü , "Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. En başından bu yana mücadeleleriyle bu şampiyonluğu istediklerini gösterdiler ve hedefe ulaştılar. İnanıyorum ki, bu şampiyonluk başlangıç olacak. Başarımıza yenilerini de ekleyeceğiz" sözlerini sarfetti.
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