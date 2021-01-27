Galatasaray HDI Sigorta Cev Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, voleybolda Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak kabul edilen CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar çeyrek finalde karşılaştığı Alman ekibi Dresdner'i 22-25, 26-16, 23-25, 23-25'lik setlerle 3-1 devirip tur biletini kaptı.
Cimbom turnuvanın yarı finalinde Fransız ekibi Beziers Angels ile eşleşti.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
DRESDNER: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin (Gizem Karadayı, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
SETLER: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25
SÜRE: 98 dakika (24, 23, 26, 25)