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Cev Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final karşılaşmasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar yarı finalde Fransız ekibi ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:42
Galatasaray HDI Sigorta Cev Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Kadın Voleybol Takımı, voleybolda Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak kabul edilen CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar çeyrek finalde karşılaştığı Alman ekibi Dresdner'i 22-25, 26-16, 23-25, 23-25'lik setlerle 3-1 devirip tur biletini kaptı.

Cimbom turnuvanın yarı finalinde Fransız ekibi ile eşleşti.

SALON:

HAKEMLER: (Polonya), (Azerbaycan)

DRESDNER: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)

GALATASARAY HDI SİGORTA: , , Kosheleva, , Ryhkliuk, (, , , , )

SETLER: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25

SÜRE: 98 dakika (24, 23, 26, 25)

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