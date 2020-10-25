Berk Yılmaz Afyon Bld’de

Bugün F.Bahçe'yi konuk edecek Afyon Belediye Yüntaş, Akkuş Belediyespor'dan ayrılan Berk Yılmaz'ı kadrosuna kattı. G.Saray altyapısında yetişen 23 yaşındaki isim, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Daha önce ise Alanya Belediye ve Haliliye Belediye formaları giymişti.