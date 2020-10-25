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Afyon Bld’de

Bugün F.Bahçe'yi konuk edecek , 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Berk Yılmaz Afyon Bld’de

Bugün F.Bahçe'yi konuk edecek , 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı. G.Saray altyapısında yetişen 23 yaşındaki isim, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Daha önce ise Alanya Belediye ve Haliliye Belediye formaları giymişti.

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