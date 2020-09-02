Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku! 8 oyuncunun testi pozitif çıktı

Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden Sarıyer 'nda yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı. Açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

ekiplerinden Sarıyer 'nda yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada tedavilerin başladığı belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.


  1. 03.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA