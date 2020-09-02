Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı. Açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncuların karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada tedavilerin başladığı belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
- 03.09.2020
- Antrenmanda Vedat Muriqi detayı! Transfer...
- Fenerbahçe'de Zahavi gerçeği! Erol Bulut transfer için dünya yıldızını reddetmiş ve..
- Galatasaray'a transfer müjdesi MANU'dan geldi! Resmi teklif...
- Erol Bulut'un gözdesi gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
- Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! O pozisyon sonrası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.