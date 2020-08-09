"Her kulvarda iddialıyız"
“Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlginç bir takımız. Hem Türkiye Ligi’nde hem de Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarılara ulaşacağız.”
Fenerbahçe HDI Sigorta'nın yeni transferi Graham Vigrass, hedeflerinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu söyledi. Kulübün sitesine açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, sarı-lacivertli ekibe gelmesinin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: "En önemlisi güçlü bir takıma imza atmak istiyordum. Çok güçlü ve ilginç bir takımız. Bence hem Türkiye Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara ulaşacağız."
EN İYİ TARAFTARA SAHİBİZ
Türkiye Ligi'ni değerlendiren Vigrass, "F.Bahçe dünyanın en üst düzey taraftarına sahip, sadece voleybol değil tüm branşlarda böyle. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye genelinde takımlarını çok seven çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bu beni çok şaşırdı. Her yerde takımlarının yanındalar. Özellikle İzmir'de buna şahit oldum" dedi. Taraftarlara ise, "Salona gelip bizi desteklesinler, onlarla birlikte çok daha güçlü olacağımızdan eminim" mesajını verdi.
- 9.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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