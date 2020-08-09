"Her kulvarda iddialıyız" - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol "Her kulvarda iddialıyız"

"Her kulvarda iddialıyız"

"Her kulvarda iddialıyız"

“Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlginç bir takımız. Hem Ligi’nde hem de ’nde büyük başarılara ulaşacağız.”

HDI 'nın yeni transferi Graham , hedeflerinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu söyledi. Kulübün sitesine açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, sarı-lacivertli ekibe gelmesinin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: "En önemlisi güçlü bir takıma imza atmak istiyordum. Çok güçlü ve ilginç bir takımız. Bence hem Ligi'nde hem de 'nde büyük başarılara ulaşacağız."

EN İYİ TARAFTARA SAHİBİZ
Türkiye Ligi'ni değerlendiren Vigrass, "F.Bahçe dünyanın en üst düzey taraftarına sahip, sadece voleybol değil tüm branşlarda böyle. Sadece değil, tüm Türkiye genelinde takımlarını çok seven çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bu beni çok şaşırdı. Her yerde takımlarının yanındalar. Özellikle 'de buna şahit oldum" dedi. Taraftarlara ise, "Salona gelip bizi desteklesinler, onlarla birlikte çok daha güçlü olacağımızdan eminim" mesajını verdi.

  1. 9.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Her kulvarda iddialıyız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA