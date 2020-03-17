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17 Mart 2020, Salı
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, koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.

Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında , tüm organizasyonları erteleme kararı aldı.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 15:29
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