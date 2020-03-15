VakıfBank 3-0 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Voleybol VakıfBank derbide Eczacı'ya set vermedi

3-0 | MAÇ SONUCU

VakıfBank 3-0 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU

Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci etabının son haftasında ezeli rakibi 'yı konuk eden , karşılaşmadan 25-17, 25-18, 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Ligde oynadığı 22 karşılaşmanın 21'ini kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu lider tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette turuncu beyazlılarda Tijana Boskovic ve Natalia Pereira'nın etkili atakları yeterli olmadı ve ev sahibi ekip seti 25-17 önde bitirdi.

, ikinci setin başında geriye düşmesine rağmen, kritik yerlerde yaptığı bloklarla oyunun dengesini korudu. Ancak teknik molaya 12-9 önde giren seti de 25-18 sonuçlandırdı.

Son seti 25-21 kazanan ev sahibi ekip, maçı 3-0 sonlandırdı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Karşılaşma, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun almış olduğu karara göre, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynatıldı. İki takım oyuncuları maça, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi haftası etkinlikleri kapsamında, "105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch, Gizem(L), Gabi.

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Newcombe, Beyza, Simge (L), Lloyd, Melis, Ergül, Merve.

SETLER: 25-17, 25-18, 25-21

SÜRE: 77 dakika (25, 26, 26)

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 19:28
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