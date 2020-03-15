VakıfBank 3-0 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU
Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci etabının son haftasında ezeli rakibi Eczacıbaşı VitrA'yı konuk eden VakıfBank, karşılaşmadan 25-17, 25-18, 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Ligde oynadığı 22 karşılaşmanın 21'ini kazanan sarı-siyahlılar, normal sezonu lider tamamladı.
Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette turuncu beyazlılarda Tijana Boskovic ve Natalia Pereira'nın etkili atakları yeterli olmadı ve ev sahibi ekip seti 25-17 önde bitirdi.
Eczacıbaşı VitrA, ikinci setin başında geriye düşmesine rağmen, kritik yerlerde yaptığı bloklarla oyunun dengesini korudu. Ancak teknik molaya 12-9 önde giren VakıfBank seti de 25-18 sonuçlandırdı.
Son seti 25-21 kazanan ev sahibi ekip, maçı 3-0 sonlandırdı.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Karşılaşma, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun almış olduğu karara göre, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynatıldı. İki takım oyuncuları maça, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi haftası etkinlikleri kapsamında, "105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Metin Korkut
VAKIFBANK: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch, Gizem(L), Gabi.
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Newcombe, Beyza, Simge (L), Lloyd, Melis, Ergül, Merve.
SETLER: 25-17, 25-18, 25-21
SÜRE: 77 dakika (25, 26, 26)
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 19:28
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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