Voleybolda haftanın programı açıklandı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. 20. haftanın açılış karşılaşması yarın saat 17:30'da VakıfBank-Beşiktaş mücadelesi ile başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
17.30 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
1 Mart Pazar:
15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Atlas Global Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
Bugün:
19.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent)
Yarın:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (Başkent)
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Toplam 2
Yorum
forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Toplam 1
Yorum
ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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