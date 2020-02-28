Voleybolda haftanın programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Yarın:

17.30 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

1 Mart Pazar:

15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

2 Mart Pazartesi:

19.00 Atlas Global Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Bugün:

19.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent)

Yarın:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (Başkent)