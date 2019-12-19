MAÇ SONUCU Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 15-25, 19-25, 25-20, 17-25'lik setlerle 3-1 yenildi.
Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.
Bu sonuçla üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe HDI Sigorta, grupta son sırada yer aldı.
İlk sette Juantorena ve Leal Hidalgo ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-15 kazandı.
İkinci sete de hızlı başlayan Cucine Lube, seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette Ter Maat ve Emre Batur'un sayılarıyla üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sete de iyi başlayan sarı-lacivertliler oldu. Sete 4-2 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, 6. sayıdan sonra etkili olamayınca konuk takım seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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