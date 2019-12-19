MAÇ SONUCU Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri MAÇ SONUCU Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube

MAÇ SONUCU 1-3

MAÇ SONUCU Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube

A Grubu 3. hafta maçında , temsilcisi 'ye 15-25, 19-25, 25-20, 17-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Voleybolda A Grubu 3. hafta maçında , temsilcisi 'ye 3-1 yenildi.

Bu sonuçla üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe HDI Sigorta, grupta son sırada yer aldı.

İlk sette Juantorena ve Leal Hidalgo ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-15 kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan Cucine Lube, seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Ter Maat ve Emre Batur'un sayılarıyla üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete de iyi başlayan sarı-lacivertliler oldu. Sete 4-2 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, 6. sayıdan sonra etkili olamayınca konuk takım seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN