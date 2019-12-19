MAÇ SONUCU Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Cucine Lube

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

Bu sonuçla üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe HDI Sigorta, grupta son sırada yer aldı.

İlk sette Juantorena ve Leal Hidalgo ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-15 kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan Cucine Lube, seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Ter Maat ve Emre Batur'un sayılarıyla üstünlük sağlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete de iyi başlayan sarı-lacivertliler oldu. Sete 4-2 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, 6. sayıdan sonra etkili olamayınca konuk takım seti 25-17, maçı da 3-1 kazandı.