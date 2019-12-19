MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit | MAÇ ÖZETİ İZLE
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Zenit'i konuk etti. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes ve Panathinaikos'a yenilen sarı-lacivertliler, Rus ekibine de 81-84 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya ekibi Zenit'e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenildi.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini yaşadı. Zenit ise bu sezon 4. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunmada sertliğini artıran Zenit, boyalı alandan bulduğu sayılarla 9. dakikada ilk kez öne geçti: 14-15. Moladan iyi dönen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe de 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo ve Kalinic'in hücumda verdikleri katkıyla 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 34-23. Zenit, Ayon'la boyalı alanı kullanarak farkı eritse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar buldu ve 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 52-47'lik üstünlüğüyle geçildi. Hücumda basit hatalarla top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hem içeriden hem de dışarıdan yüksek şut yüzdesiyle oynayan Zenit, final periyoduna 60-59 üstün girdi.
Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 68-64 önde geçti. Ayon ve Khvosyov'la hücumda etkili olan Zenit, 36. dakikada yeniden öne geçti: 72-74. Zenit, son 30 saniyede Ayon'un pota altından bulduğu basketle skoru 80-78'e getirdi. Datome'yle hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Zenit, Abromaitis'le serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet buldu ve son 8.1 saniyeye 81-78 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın sol köşeden bulduğu 3 sayılık basketle skora 6 saniye kala dengeyi getirdi: 81-81. Zenit, son topu kullandığı Albicy'le 3 sayılık basket buldu ve sahadan 84-81 galip ayrıldı.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 20.12.2019 00:25
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit | MAÇ ÖZETİ İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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