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19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit | MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ SONUCU Beko 81-84 | MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit | MAÇ ÖZETİ İZLE

Beko, 'nde Rus ekibi 'i konuk etti. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ve Panathinaikos'a yenilen sarı-lacivertliler, Rus ekibine de 81-84 mağlup oldu.

'nin 15. haftasında Beko, sahasında Rusya ekibi 'e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenildi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini yaşadı. Zenit ise bu sezon 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunmada sertliğini artıran Zenit, boyalı alandan bulduğu sayılarla 9. dakikada ilk kez öne geçti: 14-15. Moladan iyi dönen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo ve Kalinic'in hücumda verdikleri katkıyla 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 34-23. Zenit, Ayon'la boyalı alanı kullanarak farkı eritse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar buldu ve 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 52-47'lik üstünlüğüyle geçildi. Hücumda basit hatalarla top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hem içeriden hem de dışarıdan yüksek şut yüzdesiyle oynayan Zenit, final periyoduna 60-59 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 68-64 önde geçti. Ayon ve Khvosyov'la hücumda etkili olan Zenit, 36. dakikada yeniden öne geçti: 72-74. Zenit, son 30 saniyede Ayon'un pota altından bulduğu basketle skoru 80-78'e getirdi. Datome'yle hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Zenit, Abromaitis'le serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet buldu ve son 8.1 saniyeye 81-78 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın sol köşeden bulduğu 3 sayılık basketle skora 6 saniye kala dengeyi getirdi: 81-81. Zenit, son topu kullandığı Albicy'le 3 sayılık basket buldu ve sahadan 84-81 galip ayrıldı.

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 20.12.2019 00:25
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