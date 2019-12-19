Obradovic'den flaş açıklama! "Bu şekilde imkansız"
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Rusya ekibi Zenit'e 84-81 mağlup olarak üst üste 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, "Çok zor bir andayız şu an. Reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız." dedi.
Zenit'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Obradovic: şunları kaydetti:
"Çok zor bir andayız şu an. Reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Taraftarlarımıza da destekleri için kalpten teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam."
PLAZA: "İDDİA EDİYORUM Kİ FENERBAHÇE PLAY-OFF'A KALACAK"
Zenit Başantrenörü Joan Plaza, Fenerbahçe Beko gibi güçlü bir rakip karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını dile getirdi.
Taraftarlar için müthiş bir maç olduğunu belirten Plaza, "Sıralama çok önemli değil. Bizim için büyük zafer. İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak. Çok kötü olduğumuzu düşünenlere rağmen iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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