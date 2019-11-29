Voleybolda haftanın programı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Bugün:
18.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)
Not: Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak 11. hafta mücadelesi 14 Aralık tarihine ertelendi.
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
Yarın:
16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
1 Aralık Pazar:
14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)
15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Haldun Alagaş)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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