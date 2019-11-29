Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Bugün:

18.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)

Not: Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak 11. hafta mücadelesi 14 Aralık tarihine ertelendi.



AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Yarın:

16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

1 Aralık Pazar:

14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)

15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)