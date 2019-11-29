Voleybolda haftanın programı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak, AXA Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Bugün:

18.00 PTT-Türk Hava Yolları ()

19.00 Galatasaray -Beylikdüzü Voleybol İhtisas ()

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt ()

19.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)

Not: Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak 11. hafta mücadelesi 14 Aralık tarihine ertelendi.


AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Yarın:

16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

1 Aralık Pazar:

14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)

15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Arhavi Voleybol-Tokat (Arhavi)

19.00 Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Arkas Spor-Ziraat ( Atatürk )

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN