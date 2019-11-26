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26 Kasım 2019, Salı
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Voleybol’da milli heyecan başlıyor

Voleybol’da milli heyecan başlıyor

salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapacak. Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiği CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları yarın başlıyor.

ile birlikte Romanya, , ve 'ın yer alacağı maçları 26-30 Kasım günleri arasında Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Kasım Salı

16.09 Bulgaristan - Romanya
18.30 Türkiye - Yunanistan
Sırbistan (bay)

27 Kasım Çarşamba

16.00 Yunanistan - Sırbistan
18.30 Türkiye - Bulgaristan
Romanya (bay)

28 Kasım Perşembe

16.00 Sırbistan - Romanya
18.30 Bulgaristan - Romanya
Türkiye (bay)

29 Kasım Cuma

16.00 Sırbistan - Bulgaristan
18.30 Romanya - Türkiye
Yunanistan (bay)

30 Kasım Cumartesi

15.00 Romanya - Yunanistan
17.30 Türkiye - Sırbistan
Bulgaristan (bay)

  1. 26.11.2019
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