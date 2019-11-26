Voleybol’da milli heyecan başlıyor

Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım günleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:



26 Kasım Salı

16.09 Bulgaristan - Romanya

18.30 Türkiye - Yunanistan

Sırbistan (bay)



27 Kasım Çarşamba

16.00 Yunanistan - Sırbistan

18.30 Türkiye - Bulgaristan

Romanya (bay)



28 Kasım Perşembe

16.00 Sırbistan - Romanya

18.30 Bulgaristan - Romanya

Türkiye (bay)



29 Kasım Cuma

16.00 Sırbistan - Bulgaristan

18.30 Romanya - Türkiye

Yunanistan (bay)



30 Kasım Cumartesi

15.00 Romanya - Yunanistan

17.30 Türkiye - Sırbistan

Bulgaristan (bay)