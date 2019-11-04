Aslan kükredi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Aslan kükredi

Aslan kükredi

Aslan kükredi

’nin 3. haftasında konuk ettiği rakibini deviren sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korudu. Burutay ile Venno, 15’er sayıyla yıldızlaştı.

Voleybolda AXA 'nin 3. haftasında HDI Sigorta, 'yi 3-0 yendi. Sezona İnegöl ve galibiyetleriyle fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, evindeki mücadeleye de iyi başladı. Hücumda etkileyici bir performans ortaya koyan Aslan, rakibine fazla şans tanımadığı ilk seti, 25-15 önde kapattı. Setlerde 1-0 öne geçmeyi başaran Galatasaray, ardından da hakimiyeti elden bırakmadı.

HAFTAYA DERBİ VAR
İkinci setten de 25-21'lik üstünlükle ayrılan Aslan, durumu 2-0'a getirdi. Final setini de 25-19 alan sarı-kırmızılılar, maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 3'üncü maçından da set vermeden ayrılan Galatasaray, Efeler Ligi'ndeki serisini sürdürdü. Cimbom, 4. haftada 6 Kasım Çarşamba günü F.Bahçe'nin konuğu olacak.

  1. 4.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan kükredi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN