Aslan kükredi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Sezona İnegöl ve Halkbank galibiyetleriyle fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, evindeki mücadeleye de iyi başladı. Hücumda etkileyici bir performans ortaya koyan Aslan, rakibine fazla şans tanımadığı ilk seti, 25-15 önde kapattı. Setlerde 1-0 öne geçmeyi başaran Galatasaray, ardından da hakimiyeti elden bırakmadı.



HAFTAYA DERBİ VAR

İkinci setten de 25-21'lik üstünlükle ayrılan Aslan, durumu 2-0'a getirdi. Final setini de 25-19 alan sarı-kırmızılılar, maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 3'üncü maçından da set vermeden ayrılan Galatasaray, Efeler Ligi'ndeki serisini sürdürdü. Cimbom, 4. haftada 6 Kasım Çarşamba günü F.Bahçe'nin konuğu olacak.