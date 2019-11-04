Aslan kükredi
Efeler Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği rakibini deviren sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korudu. Burutay ile Venno, 15’er sayıyla yıldızlaştı.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Sezona İnegöl ve Halkbank galibiyetleriyle fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, evindeki mücadeleye de iyi başladı. Hücumda etkileyici bir performans ortaya koyan Aslan, rakibine fazla şans tanımadığı ilk seti, 25-15 önde kapattı. Setlerde 1-0 öne geçmeyi başaran Galatasaray, ardından da hakimiyeti elden bırakmadı.
HAFTAYA DERBİ VAR
İkinci setten de 25-21'lik üstünlükle ayrılan Aslan, durumu 2-0'a getirdi. Final setini de 25-19 alan sarı-kırmızılılar, maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 3'üncü maçından da set vermeden ayrılan Galatasaray, Efeler Ligi'ndeki serisini sürdürdü. Cimbom, 4. haftada 6 Kasım Çarşamba günü F.Bahçe'nin konuğu olacak.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Aslan kükredi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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