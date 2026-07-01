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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Bosna Hersek'i saf dışı bırakan ABD son 16'da!

Bosna Hersek'i saf dışı bırakan ABD son 16'da!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 05:07 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 05:15
Bosna Hersek'i saf dışı bırakan ABD son 16'da!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turnuvanın ev sahiplerinden ABD, 45. dakikada Folarin Balogun ve 82. dakikada Malik Tillman'ın golleriyle 2-0 kazandı. ABD'de Balogun 64. dakikada rakibine yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart gördü.

RAKİP BELÇİKA

ABD bu sonucun ardından son 16 turunda Belçika ile eşleşti.

DZEKO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bosna Hersek'in tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko sakatlandı ve 51. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Folarin Balogun, ceza sahası içinde önünde kalan topta hata yapmadı ve ABD'yi 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/K54Rppc5n3

— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026

⚽️ Malik Tillman'dan nefis serbest vuruş golü. 10 kişi ABD farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/nQix9UIz10

— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026

BALOGUN KIRMIZI GÖRDÜ

🟥 Folarin Balogun, bu müdahalesi sonrası 'VAR' incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. pic.twitter.com/LU3ptHqd5p

— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026

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