Arkas'tan kıl payı galibiyet
09 Mart 2019, Cumartesi
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Arkas'tan kıl payı galibiyet

Arkas'tan kıl payı galibiyet

Voleybol Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında , evinde 'u 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

: Radke, Taht, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burak Mert, , (Mert Matic, Bravo, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar)

: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, Metin Toy, (İbrahim Emet, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Berkan Eryüz)

Setler: 25-22, 25-23, 12-25, 16-25, 15-11

Süre: 117 (27, 29, 20, 24, 17)

  1. 09.03.2019
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